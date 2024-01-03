Происшествия 03 января 2024, 23:15 Пенсионер умер у своей машины в Рязанской области Тело пенсионера нашли у его машины в Новомичуринске Freepik

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Тело пенсионера нашли у его машины в Новомичуринске в Рязанской области. Об этом сообщила «Пронская газета» в своем Telegram-канале.

По данным издания, погибшим оказался 75-летний местный житель. По словам соседей, мужчина собирался поехать в баню. Сесть в машину он не успел — видимо, ему стало плохо. Соседка обнаружила его тело около автомобиля. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

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Сотрудники полиции уже опросили свидетелей и жену погибшего.

В конце декабря пенсионера забили до смерти на юге Москвы. Преступление произошло в Донском районе столицы. Тело 68-летнего москвича обнаружили в его квартире на Загородном шоссе. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину. По версии следствия, подозреваемый в пьяном состоянии поссорился с пенсионером. В ходе конфликта он схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину. От полученных травм пострадавший скончался.