Криминал 30 декабря 2023, 17:44 Пенсионера до смерти забили ножкой стула на юге Москвы Прокуратура Москвы: мужчина убил пенсионера ножкой стула на Загородном шоссе Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Донском районе Южного административного округа Москвы в квартире дома, расположенного на Загородном шоссе, обнаружили тело 68-летнего хозяина. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пьяный молодой человек в жилище поссорился с пенсионером. Во время конфликта подозреваемый схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину.

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От полученных травм пострадавший скончался. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его под контролем прокуратуры планируют привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и обстоятельства убийства.

В Северо-Западном административном округе Москвы также задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать.