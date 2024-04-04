Происшествия 04 апреля 2024, 15:27 Пенсионер с игрушечным автоматом пришел в администрацию президента «Коммерсант»: пенсионера с игрушечным автоматом задержали у АП РИА «Новости»

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У здания администрации президента задержали мужчину 1954 года рождения с игрушечным автоматом. Об этом сообщил источник «Коммерсанта» в МВД.

Утром 3 апреля сотрудники ФСО увидели на камерах видеонаблюдения неизвестного человека с предметом, похожим на автомат Калашникова. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. По словам пенсионера, он уже 15 лет пытается попасть на прием к Владимиру Путину.

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«В ходе проверки информации было установлено, что гражданин 1954 года рождения пытался попасть на прием в АП, при этом на плече у него висела игрушка в виде автомата Калашникова», — рассказали в МВД.

После разговора с правоохранителями пенсионера доставили в психиатрическую клиническую больницу. Мужчина так и не смог объяснить, зачем ему понадобился игрушечный автомат.

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