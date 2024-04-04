04 апреля 2024, 12:25
«Пьяный сильно был». Житель Красноярска угрожал взорвать магазин самодельной бомбой
МВД сообщило о задержании красноярца за угрозу взорвать магазин «бомбой»
Красноярская полиция задержала местного жителя за угрозу разрушить магазин макетом взрывного устройства. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», агрессивный мужчина зашел в помещение на улице Глинки и стал пугать продавцов.
На месте происшествия задержали ранее несудимого 37-летнего жителя поселка Березовка. Вину мужчина осознал.
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«Сделал типа небольшую бомбу. Хотел взорвать [магазин]. Пьяный сильно был. Когда не получилось, я вышел и дожидался полицию», — рассказал он.
Полицейские изъяли у правонарушителя макет устройства, который на самом деле не представлял никакой угрозы. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении.
Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать.
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