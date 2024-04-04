Криминал 04 апреля 2024, 12:25 «Пьяный сильно был». Житель Красноярска угрожал взорвать магазин самодельной бомбой МВД сообщило о задержании красноярца за угрозу взорвать магазин «бомбой»

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Красноярская полиция задержала местного жителя за угрозу разрушить магазин макетом взрывного устройства. Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», агрессивный мужчина зашел в помещение на улице Глинки и стал пугать продавцов.

На месте происшествия задержали ранее несудимого 37-летнего жителя поселка Березовка. Вину мужчина осознал.

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«Сделал типа небольшую бомбу. Хотел взорвать [магазин]. Пьяный сильно был. Когда не получилось, я вышел и дожидался полицию», — рассказал он.

Полицейские изъяли у правонарушителя макет устройства, который на самом деле не представлял никакой угрозы. Мужчину подозревают в заведомо ложном сообщении о готовящемся преступлении.

Ранее лжеминера из Забайкальского края осудили почти на четыре года колонии строгого режима. Пьяный мужчина позвонил в службу спасения и заявил, что один из жилых домов собираются взорвать.