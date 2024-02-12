Эксклюзив 12 февраля 2024, 14:58 Педагога в Новоуральске уволили из школы после избиения ученицы-инвалида Избившего ученицу-инвалида педагога уволили из школы Новоуральска РИА «Новости»

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Учителя коррекционной школ № 1 городе Новоуральска уволили из-за избиения ученицы-инвалида. Об этом «360» сообщили в администрации образовательного учреждения.

Руководство школы пояснило, что такое решение приняли после проведения служебной проверки. Действия учителя в отношении девочки сочли неприемлемыми.

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В СК России по Свердловской области возбудили уголовное дело о побоях. Правоохранители также проверят информацию о возможном применении физического насилия по отношению к другим школьникам.

По данным СМИ, педагог ударил девочку в плечо прямо на уроке. Ученица едва усидела на стуле. Директор школы Ирина Красильникова заявила, что учитель не бил школьницу по лицу, а толкнул в плечо. Школьная администрация тем не менее оказала содействие правоохранителям.