12 февраля 2024, 12:42
Учитель на Урале ударил девочку-инвалида во время урока
Учитель в Новоуральске наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока
Преподаватель во время урока в учебном заведении в Новоуральске ударил девочку-инвалида. Видео появилось в социальных сетях.
ЧП произошло в коррекционной школе № 1. На опубликованных кадрах преподаватель стоял над партой ученицы, а потом резко ударил ее в область левого плеча. Школьница с трудом удержалась на месте.
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Издание E1.RU уточнило, что после появления видеоролика в Сети полиция начала проверку.
«Я все понимаю, он дал не пощечину ученице, а ударил по руке, по плечу. Мы прямо сейчас работаем по этому вопросу с правоохранителями», — коротко прокомментировала ситуацию директор школы Ирина Красильникова.
Похожий случай с избиением школьника учителем произошел в Джанкое. Подросток опоздал на урок, классный руководитель отчитала его перед остальными детьми и дала сильную затрещину. Родные ребенка отвезли его в больницу, где медики зафиксировали признаки сотрясения мозга.
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