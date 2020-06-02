Пауэрлифтер Андрей Трайбер перед смертью оставил сообщение родным

Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Трайбера нашли мертвым в своем доме. Его сын подтвердил «360», что мужчина незадолго до своей смерти отправил сообщение с извинениями родным.

«Да, было [сообщение], не буду ничего скрывать», — рассказал Евгений Трайбер, не уточняя содержание послания. По словам родственника, погибшего спортсмена нашла его жена.

Друг Трайбера Андрей Морозов рассказал о нем «360».

«Я к нему на занятия ходил. Хороший тренер, в первую очередь. Всегда советовал, сам подойдет, подскажет. Хороший отзывчивый товарищ. Он работал в нашем Высоковском тренажерном зале. Все его любили и уважали. Хорошие отзывы были у всех. А сейчас все просто в шоке», — поделился Морозов.

Андрей Трайбер умер 31 мая в собственном доме в подмосковном Высоковске. Рядом с ним нашли обрез ружья. По данным издания «Медуза», за день до этого он поругался со своей супругой, и она вместе с дочерью ушла из дома. После этого мужчина отправил сообщение с извинениями близким родственникам и перестал выходить на связь.

Андрей Трайбер начал спортивную карьеру после окончания службы в органах внутренних дел. Он трижды становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, а в последние годы работал тренером.

Трайберу было 55 лет. По словам родственников, спортсмена похоронят 3 июня на Шипулинском кладбище в Клину.