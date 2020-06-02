СМИ: трехкратного чемпиона мира по пауэрлифтингу нашли мертвым в Подмосковье. СК начал проверку

Информацию о случившемся прокомментировали в ГСУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, труп 55-летнего мужчина с огнестрельным ранением головы нашли 31 мая в доме в Высоковске (Клинский городской округ).

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. Специалисты уже осмотрели место происшествия, допросили родных и соседей. Они также забрали из дома обнаруженный обрез охотничьего ружья.

Сайт «МК» написал, что Трайбер жил в загородном доме вместе с женой и маленькой дочкой. Однако незадолго до случившегося супруги поругались, и женщина вместе с ребенком уехали. Позже, по информации издания, спортсмен написал жене извинительное сообщение, а также связался со старшим сыном. После этого он перестал брать трубку.

Как отметил РБК, карьеру пауэрлифтера Трайбер начал после выхода на пенсию в органах внутренних дел. В последние годы работал тренером.