Едва не лишилась губ. Или как испортить свою красоту филерами?

Британская бьюти-блогер Кэссиди Валентайн чуть не потеряла губы после инъекции филеров. По словам врачей, девушке повезло, что она осталась жива. Врач-косметолог Светлана Темираева рассказала «360», что этот случай — довольно редкий, и мог произойти из-за ошибки врачей или использования несертифицированного препарата.

22-летняя бьюти-блогер Кэссиди Валентайн едва не потеряла губы после посещения лондонской Эстетической клиники. Она заплатила 270 фунтов за инъекцию филера на основе гилауроновой кислоты. Однако косметолог неправильно выполнила процедуру, и одна из артерий девушки оказалась пережатой.

«Я смотрела множество видео на YouTube о людях, ставящих филеры, поэтому я знала, как это выглядит и сколько времени это заняло. Поэтому я была шокирована, когда это заняло всего 10 минут. Это совсем не казалось долгим. Женщина, делавшая инъекции, спросила, легкими ли были уколы, и я сказала „нет“. Я чувствовала, как у меня распухла губа, и это было больно», — рассказала она The Sun.

Несколько часов девушка мучалась от страшных болей. К утру, когда ее губы опухли и стали черно-синими она обратилась к медикам. Врачи обнаружили, что кровообращение в губах Кэссиди практически отсутствует и экстренно ввели ей фермент, которых растворил и вывел гилауронку. По их словам, если бы девушка помедлила с походом в больницу, ткани, скорее всего, отмерли.

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Некроз на лицо

Врач-косметолог Светлана Темираева пояснила «360», что произошедшее с губами блогера называется некроз. По ее мнению, ввести филеры так, чтобы он развился невозможно. Скорее всего реакцию вызвал несертифицированный и некачественный препарат.

«Если они вводили чуть выше губы, то там есть инервация около носа. И там могли задеть какой-либо сосудик или нерв. В губах их, как таковых нет. Мое мнение, это был какой-то несертифицированный препарат», — добавила косметолог.

По ее словам, в России увеличение губ, как правило, проходит без таких страшных последствий. Она отметила, что некроз нередко развивается при ринопластике — изменении формы носа или пластических операциях в орбитальной области лица.

Без контроля

По словам девушки, она не планировала увеличивать губы. Однако задумалась, получив предложение о бесплатной процедуре в обмен на рекламу в блоге. Ежедневно она видела в Сети множество красивых девушек и, несмотря на собственную привлекательную внешность, чувствовала себя неуверенной. Ей казалось, что пухлые губки помогут чувствовать себя лучше.

«Там были такие великолепные девушки, и я чувствовала себя огромной в сравнении с ними. Я сильно прибавила в весе, у меня развилась алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове — прим. ред.)… А я хотела чувствовать себя красивой… У них у всех были самые лучшие волосы, и выглядели они великолепно. Я подумала, что более полные губы могли бы помочь мне почувствовать себя лучше», — добавила она.

Теперь Кэссиди поддерживает кампанию, призывающую регулировать рынок косметологических услуг Великобритании, где инъекции филеров популярны, как и во всем остальном мире.

«Очень важно, какой препарат был введен. Поэтому мы всегда берем у проверенных поставщиков, которые предлагают только сертифицированные препараты — тогда мы в этом уверены. В этом случае же очень сложно сказать, что именно вводилось [Кэссиди]», — пояснила «360» косметолог.

Однако в Великобритании эта сфера никак не контролируется, а косметологам не нужно получать или подтверждать квалификацию для того, чтобы делать уколы. Помимо этого в стране отсутствуют возрастные ограничения для проведения процедуры. После того, что с ней произошло, Кэсси борется за то, чтобы сделать филеры недоступными для несовершеннолетних. Она надеется, что в результате сможет добиться признания таких процедур незаконными, если врачи проводят их юношам и девушкам, которым еще нет 18 лет.