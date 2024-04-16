Важное 16 апреля 2024, 13:38 Патрушев назвал причины ЧС с половодьем в регионах Патрушев: ЧС с паводками возникли из-за проблем с реагированием и прогнозами РИА «Новости»

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Чрезвычайные ситуации с половодьем в Оренбургской и Курганской областях возникли из-за проблем с прогнозированием и недостаточного реагирования на угрозы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Архангельске, сообщили РИА «Новости».

Он назвал нанесенный стихийным бедствием ущерб огромным и отметил, что урон из-за половодья можно было минимизировать.

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«Недостаточное внимание к этой работе и несвоевременное реагирование на возникающие угрозы может привести к серьезным последствиям», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза напомнил, что проблемы с оперативным реагированием и прогнозами также наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. Он добавил, что для обеспечения безопасности жителей и ликвидации последствий ЧС принимаются все необходимые меры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что из-за паводков все службы пришли в состояние полной мобилизации. По его словам, в Оренбуржье вода уже начала постепенно убывать.