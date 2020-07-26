Пастух устроил крупный пожар в Волгоградской области

Житель села в Волгоградской области пас скот и выбросил окурок на сухую траву. Это привело к пожару площадью тысячу гектаров. Пожарным удалось потушить возгорание, а мужчину задержали сотрудники полиции.

Крупный пожар на территории Горнобалыклейского сельского поселения вспыхнул днем 25 июля. Сначала загорелась сухая трава, а затем огонь пошел дальше, уничтожив нежилой деревянный дом и хозяйственную постройку. Оба сооружения были в хуторе Полунино. Общая площадь пожара составила тысячу гектаров.

Источник фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские эвакуировали местных жителей, а пожарные потушили возгорание. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Специалисты выяснили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Позже личность поджигателя установили. Им оказался ранее судимый 63-летний житель села Горный Балыклей. Мужчина работал на ферме и пас скот. Он бросил окурок на траву, заметил возгорание, но не стал ничего предпринимать.

Сейчас правоохранители проводят проверку. Мужчине может грозить административное или уголовное дело.