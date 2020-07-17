Здание бывшего сереброплавильного завода сгорело в Барнауле. Фото и видео

В Барнауле произошел пожар на территории бывшего сереброплавильного завода. Пламя охватило площадь около 180 квадратных метров. Уже названа предварительная версия случившегося.

Пожарные расчеты приехали на улицу Мало-Олонскую поздно вечером 16 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар произошел в неэксплуатируемом одноэтажном здании на территории бывшей <…> фабрики, горела деревянная кровля», — уточнили в ведомстве. Всполохи пламени, пишут в Сети, были видны из разных частей города.

Распространение огня удалось быстро остановить. Возгорание потушили меньше чем за час с момента поступления информации о случившемся. Из горящего здания вынесли газовые баллоны. По данным местных СМИ, их было шесть.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды к месту тушения, задействовали три пожарных гидранта. Три звена газодымозащитной службы работали в условиях сильного задымления.

Источник фото: «ВКонтакте»

Площадь пожара составила порядка 180 «квадратов». Пламя тушили более 40 человек личного состава ведомства и 12 единиц техники. Оно почти уничтожило одноэтажное здание 1837 года постройки. Само оно каменное, но крыша и стены — деревянные. Известно, что помещение использовали под мастерские и хранение инвентаря.

В МЧС подчеркнули, что наиболее вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.