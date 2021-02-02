Пассажиры не договорились о цене поездки на такси и устроили разборки с водителем. Видео

Таксист в Москве рассказал о напавших на него пассажирах. Они сломали его видеорегистратор, а также пытались отобрать телефон. Конфликт попал на видео.

В эту историю попал водитель Сухроп. Об этом он сам рассказал «360».

Собеседник объяснил, что изначально в машине были три женщины и один мужчина. Пассажиры были немного пьяны, подчеркнул водитель. Он отвез их в район Ховрино. Затем, по словам Сухропа, пассажиры попросили довезти одну девушку в центр Москвы. Для этого нужно было проехать около 10 километров.

Водитель утверждает, что назвал стоимость, после чего ему сказали, что сейчас денег нет, а скинуть их смогут только через несколько дней. Собеседник «360» подчеркнул, что такси так не работает. В этот момент девушки стали кричать на него и материться, поэтому он пригрозил им, что все записывается на видеорегистратор.

«Я сделал ей замечание, а также сказал, что это все фиксирует видеорегистратор. Тогда же она начала нападать на меня. Она пыталась забрать видеорегистратор, в результате чего повредила его, а также забрала мою карточку, без которой я не смогу выполнять заказы», — отметил пострадавший.

Водитель не мог дать сдачи, потому что не хотел драться с девушками. В итоге он вызвал полицию. Пока он это делал, пьяные девушки пытались отобрать у него телефон.