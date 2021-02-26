Пассажиры автобуса пострадали при ДТП в Ленобласти

Пассажиры рейсового автобуса пострадали при аварии, которая произошла в Бокситогорском районе Ленинградской области 26 февраля, написало ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и региону.

Уточняется, что транспортное средство оказалось в кювете. Три человека получили легкие травмы. Сейчас выясняются причины произошедшего. Ранее сообщалось, что Lexus врезался в КамАЗ в поселке Подвязновский Ивановского района.