Lexus врезался в КамАЗ в Ивановской области

Lexus врезался в КамАЗ в поселке Подвязновский Ивановского района. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на управление МВД по Ивановской области.

ДТП случилось 24 февраля. За рулем иномарки сидел 47-летний мужчина. Он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил КамАЗ, который двигался по главной дороге.

У Lexus сильно смят капот, водитель попал в больницу. У него взяли биологические материалы на исследование.

Обстоятельства происшествия выясняются.