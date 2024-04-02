Происшествия 02 апреля 2024, 05:49 Пассажирский поезд врезался в сошедший с путей вагон в Красноярском крае Freepik

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Поезд с пассажирами столкнулся с сошедшим с путей грузовым вагоном в Красноярском крае. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Правоохранители рассказали, что сегодня, 2 апреля, около полуночи на участке между станциями Жайма и Мана три вагона грузового поезда сошли с пути без опрокидывания. Состав ехал от станции Черногорские копи до станции Улан-Удэ.

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«Машинист следовавшего в указанное время навстречу по данному участку дороги пассажирского поезда № 123 Красноярск — Абакан допустил столкновение с сошедшим с пути вагоном грузового состава», — заявили в ведомстве.

Движение на этом участке железной дороги приостановили. Сейчас там ведут восстановительные работы. На место ЧП выехал Абаканский транспортный прокурор, ведомство начало проверку.

Ранее в Амурской области приостановили железнодорожное движение из-за схода 20 грузовых вагонов. Состав столкнулся с легковой машиной.