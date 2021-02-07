Сход вагонов грузового поезда произошел в Забайкалье

Инцидент произошел в субботу, 6 февраля, в 23:56 по московскому времени. Движение на станции временно приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. В сообщении сказано, что отсутствует угроза экологической безопасности.

Для ликвидаций последствий схода к месту происшествия были направлены восстановительные поезда, на железной дороге работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются.

«Нарушен габарит четного пути, наклонена одна элетроопора. В результате произошедшего пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Забайкальскому краю. В ведомстве также отметили, что к месту схода вагонов отправлена оперативная группа ПСЧ № 24.

В ноябре при сходе цистерн с железнодорожных путей на станции Новки во Владимирской области разлился мазут. Эксперты подсчитали общую площадь нескольких пятен — она составила 12,5 тысячи квадратных метров.