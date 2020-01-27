Пассажирский лайнер благополучно сел в Хабаровске после сообщения о минировании

В экстренных службах заметили, что пострадавших в результате ЧП нет.

Воздушное судно направлялось в Москву, когда поступил анонимный звонок о минировании. Экипаж принял решение прервать полет и вернуться в аэропорт вылета.

На борту самолета находились свыше 260 человек. В связи с экстренной посадкой команду аэропорта и оперативные службы привели в готовность.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что лайнер принадлежит авиакомпании «Аэрофлот».