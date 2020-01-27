    27 января 2020, 09:41

    СМИ: российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за угрозы взрыва

    Екатерина Андронова, Наза Салех Захи

    Лайнер, летящий из Хабаровска в Москву, возвращается в аэропорт вылета после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    UPD: в аэропорту Хабаровска «360» подтвердили информацию о возвращающемся самолете.

    «Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера. Принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Хабаровска», — заявил источник.

    На борту находится около 250 человек. О какой авиакомпании идет речь, пока не ясно. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

    «Сегодня в Росгвардию поступил сигнал о том, что рейс авиакомпании „Аэрофлот“ 1713, летевший маршрутом Хабаровск — Москва, заминирован. На борту находятся 262 пассажира и десять членов экипажа. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Команда аэропорта приведена в готовность, оперативные службы также», — сообщила начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова.