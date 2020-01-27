СМИ: российский самолет приготовился к экстренной посадке из-за угрозы взрыва

UPD: в аэропорту Хабаровска «360» подтвердили информацию о возвращающемся самолете.

«Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на борту лайнера. Принято решение прервать полет и вернуться в аэропорт Хабаровска», — заявил источник.

На борту находится около 250 человек. О какой авиакомпании идет речь, пока не ясно. Никаких официальных подтверждений этой информации пока нет.

«Сегодня в Росгвардию поступил сигнал о том, что рейс авиакомпании „Аэрофлот“ 1713, летевший маршрутом Хабаровск — Москва, заминирован. На борту находятся 262 пассажира и десять членов экипажа. Экипаж принял решение возвращаться в аэропорт вылета. Команда аэропорта приведена в готовность, оперативные службы также», — сообщила начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова.