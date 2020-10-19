Пассажирский автобус с детьми перевернулся в Петербурге
В пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу подтвердили «360» информацию и отметили, что это был не школьный автобус.
«Около 16:30 во Фрунзенском районе города Санкт-Петербурга на пересечении улиц Купчинская и Малая Балканская произошло столкновение автомобиля Skoda Oktavia и автомобиля „Газель“ с последующим опрокидыванием автомобиля „Газель“ на бок», — рассказали в пресс-службе.
Водителем иномарки была 48-летняя женщина, а «Газель» вел 50-летний мужчина.
По данным ведомства, в результате аварии травмы получил водитель — средней степени тяжести и четверо несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Газель». Проводится проверка ДТП, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Москве легковушка перевернула машину скорой помощи. Авария произошла на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Лескова. По предварительной информации, никто не пострадал.