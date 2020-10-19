Легковушка перевернула машину скорой помощи в Москве. Фото

В понедельник, 19 октября, на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Лескова в Москве произошла авария. Легковая машина столкнулась с каретой скорой помощи.

Известно, что сейчас на месте перекрыта одна полоса, работают спасатели, сообщил источник «360». По предварительной информации, никто не пострадал. В распоряжении «360» попало фото с места происшествия. На снимке видно, что от удара машина скорой упала на бок.

На прошлой неделе в Москве произошло ДТП с машиной скорой помощи и пятью легковушками. В результате один человек погиб. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель BMW, так как он выехал на встречную полосу. Выяснилось, что перед происшествием медики направлялись на вызов.