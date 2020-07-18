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    18 июля 2020, 14:40

    Пассажирский автобус попал в ДТП в Наро-Фоминске. Фото

    Александра Ломейко

    В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. По предварительным данным, детей среди них нет.

    Рейсовый автобус Golden Dragon и легковой автомобиль Mercedes столкнулись лоб в лоб днем 18 июля на трассе А-107 на территории Наро-Фоминска. Транспортные средства врезались у поворота на поселок Калининец, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

    Пассажирский автобус попал в ДТП в Наро-Фоминске. Фото | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

    «В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шестеро человек пострадали», — сказали в пресс-службе регионального главка МВД. Детей среди получивших травмы, по предварительным данным, нет.

    На месте уже работают сотрудники ДПС и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

    В МЧС заметили, что столкновение произошло из-за нарушения ПДД. Автобус Golden Dragon следовал по маршруту № 569 «Тарасково — Саларьево». Дорожное движение после случившегося перекрывать не стали. Оба транспортных средства не загорелись, разлива топлива тоже не произошло.

    В ликвидации последствий аварии задействовали 18 человек и шесть единиц техники, в том числе специалистов МЧС.