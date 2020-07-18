Пассажирский автобус попал в ДТП в Наро-Фоминске. Фото

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. Погиб один человек, еще шестеро пострадали. По предварительным данным, детей среди них нет.

Рейсовый автобус Golden Dragon и легковой автомобиль Mercedes столкнулись лоб в лоб днем 18 июля на трассе А-107 на территории Наро-Фоминска. Транспортные средства врезались у поворота на поселок Калининец, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

«В результате ДТП погиб водитель легковушки, еще шестеро человек пострадали», — сказали в пресс-службе регионального главка МВД. Детей среди получивших травмы, по предварительным данным, нет.

На месте уже работают сотрудники ДПС и следователи. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В МЧС заметили, что столкновение произошло из-за нарушения ПДД. Автобус Golden Dragon следовал по маршруту № 569 «Тарасково — Саларьево». Дорожное движение после случившегося перекрывать не стали. Оба транспортных средства не загорелись, разлива топлива тоже не произошло.

В ликвидации последствий аварии задействовали 18 человек и шесть единиц техники, в том числе специалистов МЧС.