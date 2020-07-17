17 июля 2020, 13:24
Авария с «раздробленным» авто произошла в Петербурге
В Петербурге на Новоприозерском шоссе произошло ДТП с участием ГАЗели и Lada Granta. В результате нее отечественный автомобиль был «раздроблен». Информации о пострадавших нет. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
ГАЗель столкнулась с легковушкой. Последняя разбита вдребезги: у нее выбиты стекла и искорежены колеса.
О пострадавших пока информации нет. На метро происшествия уже выехали правоохранители, для выяснения обстоятельств аварии.