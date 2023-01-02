Происшествия 02 января 2023, 02:26 Пассажирка Renault погибла в ДТП в Ивановской области Два автомобиля столкнулись в Ивановской области, погибла одна женщина РИА «Новости»

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Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб в Родниковском районе Ивановской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

В ведомстве отметили, что погибла находившаяся на пассажирском сиденье Renault женщина. Еще трое мужчин, одна женщина и ребенок срочно госпитализированы. Спасателям пришлось извлекать их из покореженной машины с помощью специального оборудования.

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Информации о состоянии пострадавших на данный момент нет. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

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Ранее ДТП произошло в Архангельской области, где иномарка на встречной полосе врезалась в отечественный автомобиль. Пострадали семь человек.