Человек упал на пути в метро Москвы

Пассажир упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Информацией поделился в Telegram Департамент транспорта столицы.

Поезда не ходят от станции «Савеловская» до «Владыкино». В сторону центра составы следуют с увеличенными интервалами.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции „Савеловская“ до станции „Владыкино“ из-за человека на пути», — предупредили в департаменте.

Пока не известно, упал ли человек на рельсы или спустился самостоятельно. Также нет информации, жив ли пассажир.

Ранее часть Калужско-Рижской линии столичного метрополитена закрыли из-за прокладки тоннеля под Большую кольцевую линию (БКЛ). Поезда не будут останавливаться между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» до 2 апреля.