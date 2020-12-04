Пьяного пассажира сняли с рейса Владивосток — Красноярск за дебош на борту. Он нецензурно выражался и отказывался выполнять требования экипажа.

В УТ МВД России по Дальневосточному Федеральному округу сообщили, что доставили в полицию 33-летнего жителя Красноярского края, который вылетал из Владивостока в Красноярск.

Он поднялся в самолет, будучи сильно пьяным. Мужчина нецензурно выражался, не реагировал на замечания бортпроводников. Командир воздушного судна принял решение снять дебошира с борта.

Полиция составила в отношении задержанного протоколы об административных правонарушениях по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения». Дебошир может провести за решеткой до пятнадцати суток.

В конце ноября дебош устроили пассажиры рейса Санкт-Петербург — Москва. Они не поделили место и устроили драку прямо на борту.