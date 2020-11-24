Авиадебоширы не поделили место и сорвали вылет из Пулково

В ведомстве рассказали, что самолет уже ехал в сторону взлетной полосы, когда двое мужчин устроили потасовку в салоне из-за того, что не могли поделить место.

В настоящее время обоих мужчин доставили в отдел полиции, где их опрашивают по факту случившегося.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев события уточнила, что речь идет о рейсе авиакомпании S7. Самолет уже выехал на взлетно-посадочную полосу, но развернулся из-за начавшейся драки в салоне. По словам очевидца, дебоширов достаточно долго уговаривали успокоится и покинуть салон без применения силы.

Прекратил стычку капитан воздушного судна, который принял решение не взлетать, пока в салоне не будет спокойно.

По словам собеседника, стюардесса ему сказала, что участников конфликта было трое, но вывели из салона только двоих.

На своей странице в Twitter издание опубликовало фотографии из самолета, которые прислал им пассажир этого рейса.

На опубликованных кадрах видно, что в салон пришел сотрудник полиции, а рядом с ним стоит мужчина в маске.

Согласно данным онлайн-табло Пулково самолет вылетел в Москву в 20:57.