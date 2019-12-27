«Ударились головами»: пассажир рассказал, как самолет выкатился в Шереметьево

Самолет собирался вылететь из Шереметьево в Самару, но во время движения резко остановился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всех людей эвакуировали через хвостовую часть. Один из пассажиров Сергей Матушкин рассказал «360», что происходило в тот момент.

«Ехали, ехали, резкое торможение юзом. Остановка резкая такая. Люди все, по инерции, отклонились от своих спинок, некоторые даже ударились головами о спинки впереди стоящих [кресел]. Вышли из самолета, там нас встречали уже спасатели», — вспоминает Матушкин.

Он добавил, что всех пассажиров эвакуировали через хвостовую часть, которая была над асфальтом. При этом спасатели предупредили о гололеде и помогали пройти к автобусу.

«Переднее шасси, наверное, процентов на 50 было погружено просто в грунт. У правого шасси полколеса было закопано, левое шасси было не видно, но самолет был сильно накренен. Правое крыло было задрано вверх относительно горизонта», — рассказал мужчина.

По словам Матушкина, рейс отложили и пообещали поменять самолет. «Пока тишина, все стоят вот возле выхода толпятся. Раздали ваучеры на питание. Все стоят ждут, суетятся», — подчеркнул он.

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе «Аэрофлота», самолет выкатился на грунт во время движения по рулежной дорожке. Борт выполнял рейс SU1602 Москва — Самара.

«Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило», — отметили в авиакомпании.

В пресс-службе также сообщили, что пассажиров доставят в Самару на резервном самолете. Сейчас все причины случившегося выясняются.

Ранее в пресс-службе Шереметьево заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.