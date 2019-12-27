    27 декабря 2019, 08:54

    В Шереметьево не подтвердили выкатывание самолета за пределы ВПП

    Александра Ломейко, Василиса Андреева

    Самолет Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе воздушной гавани опровергли «360» эту информацию.
    В Шереметьево не подтвердили выкатывание самолета за пределы ВПП

    Пассажирский лайнер, уточнили в Шереметьево, выкатился на грунт во время рулежки. Все произошло «в пределах перрона».

    «Это не ВПП. <…> Пострадавших нет. Шереметьево работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

    В опубликованных ранее материалах речь шла о самолете, который выполнял рейс в Самару. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что лайнер «съехал на грунт передней стойкой шасси».

    На борту, по имеющимся данным, находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В пункт назначения людей отправят другим бортом.

    По информации сайта Рен ТВ, за пределы взлетно-посадочной полосы Sukhoi Superjet 100 выкатился, поскольку пилот не рассчитал радиус поворота.