В Шереметьево не подтвердили выкатывание самолета за пределы ВПП

Самолет Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. В пресс-службе воздушной гавани опровергли «360» эту информацию.

Пассажирский лайнер, уточнили в Шереметьево, выкатился на грунт во время рулежки. Все произошло «в пределах перрона».

«Это не ВПП. <…> Пострадавших нет. Шереметьево работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

В опубликованных ранее материалах речь шла о самолете, который выполнял рейс в Самару. Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что лайнер «съехал на грунт передней стойкой шасси».

На борту, по имеющимся данным, находились 74 пассажира и пять членов экипажа. В пункт назначения людей отправят другим бортом.

По информации сайта Рен ТВ, за пределы взлетно-посадочной полосы Sukhoi Superjet 100 выкатился, поскольку пилот не рассчитал радиус поворота.