Происшествия 05 марта 2024, 13:45 Партию люксовых авто на 200 миллионов рублей задержали в Ставропольском крае Таможенники задержали партию люксовых авто в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае таможенники задержали девять люксовых автомобилей, перевозимых с нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Легковушки Toyota, Mercedes и Lexus доставляли из Грузии через Верхний Ларс, где их поместили под процедуру таможенного транзита с пунктом назначения — Киргизия. После пересечения границы без разрешения таможенного органа иномарки погрузили на автовозы и передали под управление водителей, не указанных в документах.

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«Установлено, что на самом деле люксовые авто направлялись в Москву для последующей перепродажи», — сообщили в ФТС.

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