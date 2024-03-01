Криминал 01 марта 2024, 11:07 Кокаин на 165 млн рублей нашли в бананах в Большом порту Санкт-Петербурга Таможенники в Петербурге обнаружили в бананах кокаин на 165 млн рублей пресс-служба ФТС

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Крупную партию кокаина общим весом 11 килограммов на 165 миллионов рублей обнаружили в коробке с бананами в Большом порту Санкт-Петербурга. Контрабанду выявили сотрудники Балтийской таможни, сообщили в пресс-службе ФТС.

Наркотики выявили во время контроля контейнера, прибывшего из Антверпена. Брикеты со спрессованным белым порошком были в коробке с бананами.

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Вещество отправили на экспертизу, специалисты подтвердили, что это кокаин. По факту случившегося возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

пресс-служба ФТС

В начале февраля в УФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о пресечении контрабандного канала поставки кокаина из Латинской Америки.

Причастных к этому преступников задержали, изъяв у них свыше 641 килограмма кокаина общей стоимостью более двух миллиардов рублей.