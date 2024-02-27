Происшествия 27 февраля 2024, 22:08 Парочка туристов устроила пикник на братской могиле в Калининграде МВД: туристов задержали в Калининграде за осквернение братской могилы РИА «Новости»

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Мужчина и женщина решили отдохнуть с алкоголем на братской могиле в Калининграде. Их быстро вычислили и задержали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Нарушение общественного порядка произошло на мемориальном комплексе «1200 воинам гвардейцам». По видео с камер наблюдения выяснилось, что мужчина и женщина пришли к Вечному огню около часа ночи. Перед уходом злоумышленник забрал с места возложения корзину с цветами.

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Сотрудники Росгвардии оперативно задержали пару и доставили в отдел полиции. Оказались, что это туристы, приехавшие из других регионов страны. В итоге 37-летнюю женщину в связи с плохим самочувствием направили в больницу. Ее 38-летнего знакомого полицейские привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и поместили в спецприемник.

Петербургские полицейские ранее задержали 17-летнего местного жителя, совершившего акт вандализма около памятника Петру I «Медный всадник» на Сенатской площади.