Эксклюзив 18 апреля 2024, 14:11 Парень упал с 4-го этажа после нескольких часов «танцев» на карнизе на Сахалине Парень несколько часов «танцевал» на оконном карнизе на Сахалине

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На Сахалине парень несколько часов «танцевал» на карнизе, затем упал. Кадры 18+ появились в распоряжении «360».

ЧП произошло в городе Холмске. Судя по видео, парень стоял на оконной раме. Затем упал на козырек подъезда. Оттуда он угодил на огромный тент, который держала, предположительно, группа спасателей и неравнодушных людей.

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Парня увезли в больницу. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии. «Танцы» на оконной раме длились около двух часов.

Не пытайтесь повторить подобное, опасно для жизни!

В середине апреля в Москве рабочий упал со строящегося здания. ЧП произошло на Ленинградском проспекте. Как сообщил источник «360» в экстренных службах города, мужчина скончался от полученных травм.