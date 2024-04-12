Эксклюзив 12 апреля 2024, 21:04 Строитель упал с пятого этажа на севере Москве Источник «360»: в Москве строитель упал с пятого этажа на бетон и скончался Freepik

Читать 360tv в

Рабочий упал со строящего здания на Ленинградском проспекте в Москве. Мужчине не удалось выжить. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах города.

«Строители попросили прохожего вызвать скорую помощь, отметив, что перенесли пострадавшего в вагончик», — отметил он.

Реклама

Согласно предварительной информации, падение произошло с пятого этажа. Сейчас на месте работают медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Позже врачи сообщили, что строителю выжить не удалось.

Ранее в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель рухнул в шахту лифта в строящемся жилом доме. Молодой человек получил смертельные травмы.