Происшествия 29 января 2024, 11:59 Пьяный парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из магазина в Новой Москве Молодой человек с ножом ограбил кассу в продуктовом и украл сырок в Новой Москве

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Молодой нетрезвый мужчина, вооруженный ножом, ограбил супермаркет в поселении Коммунарка в Новой Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По данным оперативников, 18-летний мужчина попытался незаметно положить в карман сырок, однако попытку кражи заметила сотрудница торговой точки. В кассовой зоне она попросила молодого человека оплатить товар или оставить его в магазине.

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Однако посетитель достал нож и заявил об ограблении. Испугавшись, женщина убежала из-за прилавка, а мужчина забрал из кассы 11 тысяч рублей и покинул место преступления.

Злоумышленника удалось быстро найти. Ему предъявили обвинение в разбое и заключили под стражу. Расследованием преступления займется прокуратура Троицкого и Новомосковского округов.

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