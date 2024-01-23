23 января 2024, 18:43
Кота с лотком украли из московской квартиры
РЕН ТВ: грабители взломали квартиру москвича и украли его кота вместе с лотком
На юго-востоке Москвы грабители вскрыли дверь в квартиру и украли кота вместе с лотком. Полицейские уже приступили к проверке после произошедшего, сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.
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Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.
«Еще в субботу она приходила — все было в порядке», — рассказала собеседница журналистам.
Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.
Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак, которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены — к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.
Животные
Кражи
Москва
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