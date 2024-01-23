Происшествия 23 января 2024, 18:43 Кота с лотком украли из московской квартиры РЕН ТВ: грабители взломали квартиру москвича и украли его кота вместе с лотком Freepik

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На юго-востоке Москвы грабители вскрыли дверь в квартиру и украли кота вместе с лотком. Полицейские уже приступили к проверке после произошедшего, сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, сам хозяин сейчас находится на службе в армии, а его сестра через день заходит к нему в квартиру, чтобы покормить животное.

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Накануне девушка пришла проведать кота и увидела, что дверь в жилище взломана и ни кота, ни его лотка в комнатах нет.

«Еще в субботу она приходила — все было в порядке», — рассказала собеседница журналистам.

Родственница сообщила о вскрытой квартире и пропаже животного в полицию. Все обстоятельства случившегося устанавливают.

Недавно на юго-востоке Москвы участились случаи похищения собак, которых хозяева оставляют привязанными у магазинов. Волонтеры убеждены — к кражам причастна местная жительница по прозвищу Танюха.