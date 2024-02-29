Происшествия 29 февраля 2024, 09:22 Паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей Спасатели вызволили из наручников семейную пару из Магнитогорска Freepik

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В Магнитогорске пара сковала себя наручниками, которые не смогли расстегнуть сами. Влюбленным пришлось вызвать спасателей. Об этом сообщили в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.

Как выяснилось, мужчина и женщина использовали настоящие штатные наручники. Одна расстегнуть ключом замки не удалось, поскольку они были прочно скованны друг с другом. Угрозы для жизни не было, но щекотливость ситуации поставила пострадавших перед сложным выбором.

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Сначала пара решила пойти на ухищрения, чтобы освободить руки, — они перепили ножовкой звенья цепи. Однако сами браслеты удалить с рук не удалось. Тогда-то и пришлось обращаться за помощью спасателей.

«Наручники были сняты с запястий с помощью болтореза, которым перекусили высокопрочный металл обоих браслетов», — рассказали в пресс-службе.

Ранее жительница Санкт-Петербурга покусала инспектора ДПС при задержании. Сотрудники ГИБДД надели на нее наручники, она пыталась драться.