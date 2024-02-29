29 февраля 2024, 00:59
Петербурженка покусала инспектора ДПС при задержании
Жительница Петербурга покусала инспектора ДПС при задержании
В Санкт-Петербурге женщина-водитель покусала инспектора ДПС, приехавшего на вызов. О конфликте сообщил паблик «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным издания, инспекторов ГИБДД вызвали из-за автомобиля Mazda, который заблокировал проезд во дворе по улице Пятилеток. Женщина-водитель находилась в машине, но убирать автомобиль отказалась. По сообщениям очевидцев, автоледи была нетрезва.
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После прибытия эвакуатора и полицейских женщина продолжила скандалить. Сотрудники ГИБДД надели на даму наручники, а она в процессе кусалась и царапалась. От медицинского освидетельствования водитель отказалась.
В результате автомобиль отправили на спецстоянку, а женщину — в отдел полиции. Против нее возбуждено уголовное дело за насилие в отношении представителя власти.
В декабре прошлого года в Москве уволили сотрудника ДПС, который домогался до пассажирки такси во время досмотра. В поисках наркотиков инспектор залез девушке в трусы и просил поднять лифчик.
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