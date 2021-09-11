Парашютист разбился в Коломне после столкновения в воздухе

В Коломне погиб 45-летний парашютист. Мужчина скончался в селе Карабчеево. Это произошло после того, как он столкнулся с куполом другого парашюта, сообщили на сайте СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, парашютист во время прыжка столкнулся с куполом другого раскрытого парашюта. После этого он запутался в канатах основного отцепленного парашюта и упал на землю. При падении он получил травмы, от которых умер на месте.

Отдел СК в Коломне организовал доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются. По итогам будет принято процессуальное решение.

По сообщению РЕН ТВ, второй парашютист, с которым погибший столкнулся в воздухе, приземлился на запасном парашюте. С ним все в порядке, помощь ему не потребовалась. При этом в компании «Аэроград-Коломна» заявили, что прыжок проходил штатно, никаких предпосылок к трагедии не было.

Ранее в июле в Подмосковье также погиб парашютист. Это произошло под Рузой.