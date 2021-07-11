Парашютист разбился в Подмосковье

Парашютист разбился под Рузой. Следователи начали проверять обстоятельства гибели мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Подмосковью.

«По факту гибели парашютиста в Рузском районе Московской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, вечером 10 июля на посадочной площадке под Рузой парашютист 1972 года рождения ударился об землю. Он получил смертельные травмы. Следователь Восточного следственного отдела на транспорте осмотрел место происшествия, запросил техническую документацию и назначил назначены необходимые исследования. Специалисты организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы выяснить, почему погиб парашютист.

На этой неделе жители дома на улице Яна Полуяна в Краснодаре спасли парашютиста, который приземлился на прикрепленный к окну кондиционер. Спортсмена впустили в квартиру и он смог спуститься вниз.