Происшествия 23 мая 2023, 22:49 Параплан с людьми упал в Ленинградской области Прокуратура: два человека погибли при падении параплана в Ленобласти Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал параплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — указано в сообщении.

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На место прибыл Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования.

Также сообщается о проверке соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным РЕН ТВ, параплан рухнул в районе Шоссейной улицы. В момент падения на нем находилось двое мужчин.

Ранее парапланерист погиб около села Светлое Озеро в Татарстане. Инцидент случился в Заинском районе республики.