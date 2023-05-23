23 мая 2023, 22:49
Параплан с людьми упал в Ленинградской области
Прокуратура: два человека погибли при падении параплана в Ленобласти
Два человека погибли в результате падения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. По данному факту проводится проверка, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, 23 мая 2023 года около 21:00 в Гатчине упал параплан с двумя гражданами на борту, которые погибли», — указано в сообщении.
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На место прибыл Ленинград-Финляндский транспортный прокурор и его заместитель. Транспортная прокуратура установит все обстоятельства и причины происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования.
Также сообщается о проверке соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По данным РЕН ТВ, параплан рухнул в районе Шоссейной улицы. В момент падения на нем находилось двое мужчин.
Ранее парапланерист погиб около села Светлое Озеро в Татарстане. Инцидент случился в Заинском районе республики.
Прокуратура РФ
Ленинградская область
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