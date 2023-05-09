09 мая 2023, 13:44
Параплан упал у села Светлое Озеро в Татарстане
Источник «360»: парапланерист погиб около села Светлое Озеро в Татарстане
Парапланерист погиб около села Светлое Озеро в Татарстане. Об этом «360» сообщил источник.
«В Татарстане в 11:55 произошло падение параплана. Это случилось в Заинском районе республики, в окрестностях села Светлое Озеро. Парапланерист погиб», — отметил он.
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В ноябре 2022 года два человека погибли при крушении моторного параплана на Кубани.
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