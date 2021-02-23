Пара сноубордистов почти полчаса провисела над пропастью на Эльбрусе в ожидании спасателей

Девушка и ее друг провалились под снег, когда катались на сноубордах на Эльбрусе. Паре чудом удалось спастись, повиснув над 15-метровой пропастью, пока их не вытащили спасатели.

Пара во время катания на сноубордах провалилась под снег и упала на четыре метра. Девушка и молодой человек были на волосок от гибели, но успели зацепиться и повисли над расщелиной. В таком положении они оба висели над пропастью 20 минут, пока к ним не пришли на помощь.

Снег в горах может образовывать своеобразный купол, который бывает достаточно крепким, чтобы выдержать нескольких человек. Однако в этот раз вышло иначе, и пара провалилась вниз. Молодой человек при падении сломал руку. А девушка рассказала, что, оказавшись перед лицом смерти, она молилась и думала о том, как будет падать. Но, к счастью, их удалось спасти.

Водитель автогрейдера на Сахалине ранее угодил под снежную лавину, когда расчищал перевал между населенными пунктами. Мужчина два дня провел под сугробом в своей машине, разжигая костер с помощью елок.