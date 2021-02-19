Житель Сахалина выжил после двух дней под снегом

На Сахалине в Смирныховском районе мужчина два дня провел под сугробом и выжил. Его завалило снегом во время схода лавины.

Его накрыла стихия, когда мужчина расчищал автогрейдером перевал между двумя населенными пунктами. Водитель рассказал после своего спасения, что под снегом в транспорте было тепло. Он разжег костер с помощью елок.

Медицинская помощь спасенному не понадобилась, он чувствует себя хорошо.

Во вторник, 16 февраля, водитель автогрейдера отправился на расчистку перевала. После этого с ним оборвалась связь. Местные жители пытались самостоятельно его найти, но из-за плохой погоды им пришлось оказаться от этого. Они обратились в МЧС.

На Сахалине несколько дней наблюдается сильный буран. Из-за метели перекрыли автомобильные дороги и ограничили работу аэропорта Южно-Сахалинска. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.