Эксклюзив 21 февраля 2023, 08:12 Пар повалил из Центрального павильона ВДНХ в Москве МЧС вызвали в Центральный павильон ВДНХ из-за столба пара над шпилем

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Спасателей вызвали на ВДНХ в Москве из-за пара в Центральном павильоне. Они пробрались в шпиль, но не сразу нашли источник. Им оказалась установка кондиционирования, которая начала «дымить» из-за перепада температур, рассказал источник «360».

Вызов поступил в диспетчерскую службу в 07:14. Отряд МЧС выдвинулся на ВДНХ и увидел над шпилем Центрального павильона пар. Спасатели пробрались внутрь, но почувствовали только запах подогретого пара — источник не нашли. К месту вызвали дополнительные силы, затем заявку отменили.

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Позднее спасатели выяснили, что произошло. Пар над шпилем приняли за дым, поэтому вызвали МЧС. Он пошел от установки кондиционирования с фреоном из-за резкого перепада температур.

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Ночью 21 февраля температура воздуха в Москве опустилась ниже -15 градусов — в последний раз такой мороз, по словам синоптика Михаила Леуса, наблюдали только 10 января. В Московской области температура воздуха опустилась ниже -23 градусов.