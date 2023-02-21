Экология 21 февраля 2023, 07:26 Температура воздуха в Подмосковье опустилась до −23,8 градуса Специалист центра «Фобос» Леус: таких морозов в Москве не видели больше месяца Сайт мэра и правительства Москвы

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Ночью 21 февраля температура воздуха в Москве опустилась ниже -15 градусов, в Подмосковье — ниже -23 градусов. Такие морозы не накрывали столицу с января, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Таких морозов в столице не было больше месяца. <…> Последний раз так холодно в столице было в Рождественские морозы, 10 января», — сказал он.

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Метеостанция на ВДНХ показала -15,1 градуса — минимальное значение за весь февраль этого года. Михаил Леус предупредил, что в ближайшие часы температура воздуха опустится еще ниже.

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В Московской области показания сильно отличались. Самым теплым стал Можайск, самой холодной — Электросталь. Там ночью приборы зафиксировали -8,6 и -23,8 градуса соответственно. Крепкие морозы, по информации центра «Фобос», пришли в Талдом и Клин, где температура воздуха опустилась до −20,2 и −22,1 градуса.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее предупредил москвичей о холодах, а вслед за ними - потеплении. Температура воздуха, по его словам, повысится в выходные.