Происшествия 29 мая 2023, 17:08 Пантера набросилась на ребенка в Волгоградской области СК организовал проверку по факту нападения пантеры на ребенка в Волгоградской области piqsels

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На одной из экоферм в Волгоградской области пантера напала на семилетнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального СК. Ребенок получил ранения головы, медики оказали школьнице помощь.

Родители первоклассницы 27 мая приехали на базу отдыха в хуторе Вертячий Городищенского района. По предварительной информации, девочка слишком близко подошла к клетке с пантерой, и животное когтями ранило ее. Пострадавшая получила ранения в области головы.

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«Медики незамедлительно оказали школьнице необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, угрозы жизни и здоровья нет», — добавили в пресс-службе СК.

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося. Представители силовых структур дадут юридическую оценку законности работы частного зоопарка.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали ТАСС, что по этому факту в полицию заявления не поступали. В комитете здравоохранения Волгоградской области добавили, что девочку уже выписали из больницы.

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