Происшествия 28 мая 2023, 18:55 Женщина попала в больницу после нападения тигра в Приморье Амурский тигр в Приморье напал на женщину, которая искала в тайге пропавшую собаку РИА «Новости»

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Жительницу Приморья госпитализировали с тяжелыми ранами рук после нападения тигра. Хищник набросился на нее, когда женщина искала пропавшую под Уссурийском собаку, сообщил Telegram-канал «Подъем».

По данным Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра, во время поисков собаки пострадавшая с мужем заметили недалеко от села Раковка примятую траву и следы крови. Женщина прошла немного по следам и услышала рев тигра.

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Местная жительница его проигнорировала и продолжила идти дальше. В какой-то момент животное напало, поранив свою жертву в области плеча, предплечья и кисти. После этого хищник скрылся в тайге.

В настоящее время специалисты охотнадзора устанавливают обстоятельства случившегося.

В краевом Минлесхозе РИА «Новости» рассказали, что женщина случайно нашла добычу тигра и тот начал ее защищать. Муж потерпевшей смог отогнать рассвирепевшее животное с помощью машины и увез жену в больницу.