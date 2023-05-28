28 мая 2023, 18:55
Женщина попала в больницу после нападения тигра в Приморье
Амурский тигр в Приморье напал на женщину, которая искала в тайге пропавшую собаку
Жительницу Приморья госпитализировали с тяжелыми ранами рук после нападения тигра. Хищник набросился на нее, когда женщина искала пропавшую под Уссурийском собаку, сообщил Telegram-канал «Подъем».
По данным Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра, во время поисков собаки пострадавшая с мужем заметили недалеко от села Раковка примятую траву и следы крови. Женщина прошла немного по следам и услышала рев тигра.
Реклама
Местная жительница его проигнорировала и продолжила идти дальше. В какой-то момент животное напало, поранив свою жертву в области плеча, предплечья и кисти. После этого хищник скрылся в тайге.
В настоящее время специалисты охотнадзора устанавливают обстоятельства случившегося.
В краевом Минлесхозе РИА «Новости» рассказали, что женщина случайно нашла добычу тигра и тот начал ее защищать. Муж потерпевшей смог отогнать рассвирепевшее животное с помощью машины и увез жену в больницу.
Животные
Реклама
Реклама