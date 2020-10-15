Пакетик чая помог космонавтам найти место утечки воздуха на МКС

Предполагаемое место утечки воздуха на МКС удалось найти с помощью пакетика чая. Его движение при невесомости в сторону утечки воздуха за борт зафиксировали камеры. Об этом космонавты рассказали во время связи с Землей.

«Мы думаем мы действительно идентифицировали вероятное место утечки. Мы распределили пакетик чая (в модуле „Звезда“ — прим. ред.) перед закрытием переходной камеры», — сказал Анатолий Иванишин. Его процитировал ТАСС.

Космонавт добавил, что он и его коллеги смогли зафиксировать движение пакетика. У них есть несколько видео и фото «направления, в котором полетел пакетик с чаем или куда намеревался полететь, что как раз показывает, в каком направлении дует воздух из возможного места утечки».

Ранее новый экипаж Международной космической станции доставил на борт оборудование, который поможет с поимками и устранением утечки воздуха для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом написала газета «Известия».

Российские космонавты утром 15 октября заявили, что кроме утечки в их части МКС сломалась система получения кислорода. Однако эта ситуация не критична. На станции хранятся запасы газа на экстренный случай. Также свой кислородный комплекс есть у американцев, занимающих другой сегмент МКС.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» 14 октября доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17». В нем находились россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков, американка Кэтлин Рубинс. На Международной космической станции их встретили Анатолий Иванишин, Крис Кэссиди и Иван Вагнер. Они вернутся на Землю 22 октября.