Система получения кислорода сломалась на российском сегменте МКС

Время от времени на борту МКС случаются подобные поломки. На время ремонта используют запасной кислород. В американском сегменте станции есть свой кислородный комплекс.

Сейчас на МКС работают шесть человек. Вчера туда прибыл новый экипаж в составе россиян Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс.

14 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17», который долетел до МКС за рекордные три часа и три минуты по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Космонавты привезли оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в «Звезде». Их встретили Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и Крис Кэссиди, которые вернутся на Землю 22 октября. Новый экипаж пробудет на Международной космической станции до 9 апреля 2021 года.